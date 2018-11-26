Trabzon yerel gazetelerinde Fenerbahçe galibiyeti

Trabzon'daki yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibine karşı 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor'a adeta övgüler yağdırdı.

Karadeniz Gazetesi ilk sayfasında, Trabzonspor'un maç öncesinde çektirdiği takım fotoğrafında her oyuncunun başına krallık tacı yerleştirerek, "Baş tacısınız." başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında da, "Tarih sizi kahramanlar olarak yazacak. Bu zaferin tarifi mümkün değil. Öyle mutluyuz ki!" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, "8 yıllık hasret bitti, Fener söndü. Büyüksün Trabzon." başlığına yer vererek, Trabzonspor'un derbiden başı dik çıktığını yazdı.

Taka Gazetesi, "Bol Sosalu çok tatlı." başlığıyla, karşılaşmanın ikinci golünü atan takımın yeni kaptanı Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın performansına vurgu yaparak, "Kaptan dümene geçti, Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında 18 maç sonra Akyazı'da zafere taşıdı." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında, "Eze eze gelen zafer." başlığıyla çıkarken, "Önce Galatasaray, sonra Fener, aslında İstanbul'a mesaj çok net. Bundan sonra size uyku yok!" şeklindeki görüşler aktarıldı.

Kuzey Ekspres Gazetesi ise ilk sayfasında, "Fener'i ezdik geçtik." başlığının ardından, "Akyazı'yı Fener'e dar ettik. Fenerbahçe'yi sahadan sildik. 8-1 bitecek maçı Novak ve Sosa'nın muhteşem golleriyle 2-1 kazandık." ifadelerine yer verdi.