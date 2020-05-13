Trabzon Valisi Ustaoğlu, öğrencinin bilgisayar isteğini yerine getirdi

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde sorun yaşayan öğrenciye bilgisayar hediye etti.

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi Emin Talha Birinci, bir süre önce bilgisayarları olmadığı için kardeşleri ile uzaktan eğitimde güçlük yaşadıklarını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından Vali Ustaoğlu'na ulaştırdı.

Ustaoğlu, videoda kendisine, "Sayın Valim, biz evde üç kardeşiz. Ağabeyim LGS'ye, ben bursluluğa, kardeşim de ortaokul sınavına girecek, yani anlaşıldığı gibi üç kardeşiz ve üçümüz de sınava gireceğiz. Sınava girmemiz için çalışmamız lazım. Öğretmenlerimiz de durum sebebiyle internetten ödevler yolluyor, bu ödevleri çözebilmemiz için bize teknolojik aletler lazım. Sizden bize bilgisayar göndermenizi istiyorum, ellerinizden öpüyorum." diye seslenen Emin Talha ve babası Seyfi Birinci'yi makamında kabul etti.

Vali Ustaoğlu, bir süre sohbet ettiği başarılı öğrenciye, kardeşleri ile birlikte kullanması için dizüstü bilgisayar hediye etti.