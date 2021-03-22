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Yerel Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu duyurdu: 836 yerde karantina uygulanıyor
Yerel

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu duyurdu: 836 yerde karantina uygulanıyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada; 836 yerde karantinasının uygulandığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:53:00 -
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu duyurdu: 836 yerde karantina uygulanıyor

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 836 yerde karantina uygulanmaya başlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ilimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle/cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verdi.

Ustaoğlu, hedef mavi kategori etiketiyle paylaşımda bulunarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

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