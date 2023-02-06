Trabzon Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
Trabzon Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ilan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda belirtilen genel şartlar ile ilanla duyurulan özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
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