Trabzon Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ilan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda belirtilen genel şartlar ile ilanla duyurulan özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız