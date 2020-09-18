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Aktüel Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Aktüel

Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:16:59 -
Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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