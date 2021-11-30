Trabzon Hurmasıyla yapılan tarifler

Cennet Hurmalı Atom kek tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

Yarım su bardağı damla çikolata

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı süt (Kıvam koyu olursa)

2, 5 su bardağı un

3 adet trabzon hurması

Yapılışı

Trabzon hurmaları kabukları soyulur ve iç kısmı rondodan geçirilerek püre haline getirilir. Ve kenara alınır. Toz şeker ve yumurta karıştırma kabına alınarak mikserle çırpılır. Çırpıldıktan sonra sıvı yağ eklenerek karıştırma işlemine devam edilir. Ardından un kabartma tozu ve vanilya elenerek karışıma ilave edilir. Diğer malzemeler de eklenerek karıştırılır. Kıvamı koyu olursa yumurta ve un kalitelinizle alakalı 4 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Karışım yağlanmış kek kalıbına koyularak 180 derece ısıtılmış fırında pişirilir.Kürdan temiz çıkana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra kek kalıbından çıkarılır. Dilimlenerek servis edilir.

Tarçınlı cennet hurmalı cup tarifi

Malzemeler:

-5 olgun cennet hurması

-2 buçuk su bardağı süt

-4 yemek kaşığı buğday nisaştası

-3 yemek kaşığı bal

-1 su bardağı hindistan cevizi

-1 paket bitter çikolata

-1 tatlı kaşığı tarçın

-1 kahve fincanı çekilmiş ceviz

Yapılışı

Cennet hurmalarını soyuyoruz ve blenderdan geçirdikten sonra süt, bal ve nişastayla birlikte bir tencereye alarak ocağın altını yakıyoruz. Koyulaşana kadar sürekli karıştırıyoruz. Koyulaşmaya başladığında, daha önceden rendelemiş olduğumuz bitter çikolatayı, hindistan cevizini ve tarçını ekliyoruz. 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı, cuplara bölüştürüp 1 saat kadar buz dolabında beklettikten sonra isteğe bağlı olarak krema, hindistan cevizi veya çikolatayla servis ediyoruz.

Afiyet olsun

Kısa bilgiler;

Trabzon hurması nasıl kurutulur?

Fırını 120 C'ye önceden ısıtın. Kabuğunu soymaya gerek yoktur. Hurmaları yatay olarak yarım cm ( 0,50 cm) yatay olarak ince dilimleyin. Hurmaları fırın tepsilerinin üstüne yerleştirilmiş 2 tel ızgara arasında bölün. Merkez kuru görünene ve kenarlar kıvrılmaya başlayana kadar yaklaşık 1 veya 2 saat pişirin.

Trabzon hurması (cennet hurması) kaç kalori?

Kalori açısından bir hayli zengin içeriklere sahip cennet hurmasının yaklaşık 100 gr kadarı 77 kalori barındırmaktadır. Cennet hurması bolca protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, potasyum, tanen, A, B1, B2, B3 ile bol miktarda C vitamini barındırmaktadır.

Faydaları nelerdir?

Antioksidan kaynağıdır

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Göz sağlığı için birebir

C vitamini kaynağı

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