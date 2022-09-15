Trabzon Havalimanı'na peş peşe savaş uçakları indi! O ülkeye ait çıktı
Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen yabancı ülkeye ait savaş uçakları merak uyandırdı. Uçakların Türkmenistan'ın İtalya'dan satın aldığı uçaklar olduğu ve yakıt ikmali için iniş yaptığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı’na inen 3 savaş uçağını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yakıt ikmali yaptıkları belirlenen uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya’dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu ve İtalya’dan Türkmenistan’a giderken yakıt ikmali için Trabzon’a indiği öğrenildi. Çift kabinli uçakların pilotlarının 3’ünün İtalyan, 3’ünün de Türkmen olduğu, yakıt ikmali sonrası Türkmenistan’a gitmek üzere havalanacakları bildirildi.