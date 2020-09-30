  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'
Gündem

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis harekat biriminden bir öğrencisinin düğününde yaptığı konuşmayla salonu ayağa kaldırdı. Alper, "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum, 'sayın müdürüm bizi, ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyor. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını dikmek üzere hazır bekliyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:03:00 -

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Polis Özel Harekat birimi öğrencilerinden bir personelin düğününe katıldı. Alper'in burada Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkişn yaptığı kısa konuşma salonu ayağa kaldırdı.

Bozkurtlar 'Sayın müdürüm bizi, ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyor

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, nikah masasında yaptığı konuşmada Özel HArekatçılar Karabağ'a gitmek istediğini belirterek 'Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum, 'sayın müdürüm bizi, ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyor. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını dikmek üzere hazır bekliyorlar." dedi. Özel harekat şubesinin yiğitlerle dolu bir şube olduğunu ifade eden Alper, "Özel Harekat Şubesi öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, hudutta hududa yol bulup koşar. Benim koçyiğitlerim kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde bir aslan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlardır.' ifadelerini kullandı. Alper'in konuşması nikah salonunda büyük alkış topladı.

Görüntüleri ortaya çıktı! Ermeni askerlerini bakın kim eğitiyormuş
Görüntüleri ortaya çıktı! Ermeni askerlerini bakın kim eğitiyormuş

Dünya

Görüntüleri ortaya çıktı! Ermeni askerlerini bakın kim eğitiyormuş

Ermenistan'a giden PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı
Ermenistan'a giden PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Dünya

Ermenistan'a giden PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan bombaladı! Ermeniler mevzileri bırakıp kaçtı
Azerbaycan bombaladı! Ermeniler mevzileri bırakıp kaçtı

Dünya

Azerbaycan bombaladı! Ermeniler mevzileri bırakıp kaçtı

Televizyonlar canlı yayında! Füzeler gökyüzünde, sirenler çalıyor
Televizyonlar canlı yayında! Füzeler gökyüzünde, sirenler çalıyor

Dünya

Televizyonlar canlı yayında! Füzeler gökyüzünde, sirenler çalıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı
Medya

Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı

Entrikaların, gayri meşru ilişki ahlaksızlığının eksik olmadığı Türk dizilerine rezil bir tanesi daha eklendi. Ulusal bir kanalda yayınlanac..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay