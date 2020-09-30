Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Polis Özel Harekat birimi öğrencilerinden bir personelin düğününe katıldı. Alper'in burada Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkişn yaptığı kısa konuşma salonu ayağa kaldırdı.

Bozkurtlar 'Sayın müdürüm bizi, ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyor

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, nikah masasında yaptığı konuşmada Özel HArekatçılar Karabağ'a gitmek istediğini belirterek 'Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum, 'sayın müdürüm bizi, ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyor. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını dikmek üzere hazır bekliyorlar." dedi. Özel harekat şubesinin yiğitlerle dolu bir şube olduğunu ifade eden Alper, "Özel Harekat Şubesi öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, hudutta hududa yol bulup koşar. Benim koçyiğitlerim kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde bir aslan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlardır.' ifadelerini kullandı. Alper'in konuşması nikah salonunda büyük alkış topladı.