  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...

İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...

NASA’da görev yapan bilim insanı açıkladı! ‘Türkiye süper güç olacak’

Kanlı saldırıların planlayıcısıydı! Aranan bombacı yakalandı

Sürpriz açıklamayı yaptı! Türkiye'ye yatırım yapabilirler

Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...

ABD’den Türkiye itirafı: Devir artık değişti, Rusya geri adım atmak zorunda kaldı

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Altın artık güvenli liman değil mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum
Ekonomi Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı! Trabzon zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı! Trabzon zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta yardımcı personeli ve güvenlik görevlisi personeli alımı için başvurular geçtiğimiz haftalarda alınmış ve kısa sürede çok sayıda kişi başvuru yapmıştı. Zabıta yardımcı personeli alımı ve güvenlik görevlisi alımını için kura bugün çekilmeye başlandı. Peki, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:59:00 -
Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı! Trabzon zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarafından kuraya katılacak adayların listesi için duyuru yayınladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi duyuruda” Turkuaz Otopark İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin “Zabıta Yardımcı Personeli ve Güvenlik Görevlisi Alımı” için işe başlatılacak adayların belirlenmesinde %100 Noter Kurası yöntemi uygulanacaktır. Toplamda 724 kişinin geçerli başvuru yaptığı alımda; 620 Zabıta Yardımcı Personelinden 30 asıl 6 yedek, 88 Erkek Güvenlik Görevlisinden 20 asıl 4 yedek, 16 Kadın Güvenlik Görevlisinden 10 asıl 2 yedek olacak şekilde kura çekimi 19 Şubat 2021 Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde 14.00’da yapılacaktır. Kura çekimi Trabzon Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.” şeklinde duyuru yapıldı.

Trabzon zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta yardımcı personeli ve güvenlik görevlisi olarak kura seçimine katılan adaylar kura sonuçlarını "https://kurumsal.trabzon.bel.tr/Static/TurkuazHakKazananlar.html" sitesinden öğrenebilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tan..
Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...
Gündem

Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...

Türkiye'nin uzun süredir Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi gibi konularda çok sayıda sorun yaşadığı Yunanistan'a uyarı geldi. Uzmanlar, Ati..
Ermenistan’dan küstahlık! Bir Azerbaycanlı öldü
Dünya

Ermenistan’dan küstahlık! Bir Azerbaycanlı öldü

Dağlık Karabağ’da ağır darbe alan Ermenistan küstahlığa devam etti. Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı şeh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay