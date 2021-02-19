Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı! Trabzon zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta yardımcı personeli ve güvenlik görevlisi personeli alımı için başvurular geçtiğimiz haftalarda alınmış ve kısa sürede çok sayıda kişi başvuru yapmıştı. Zabıta yardımcı personeli alımı ve güvenlik görevlisi alımını için kura bugün çekilmeye başlandı. Peki, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarafından kuraya katılacak adayların listesi için duyuru yayınladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi duyuruda” Turkuaz Otopark İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin “Zabıta Yardımcı Personeli ve Güvenlik Görevlisi Alımı” için işe başlatılacak adayların belirlenmesinde %100 Noter Kurası yöntemi uygulanacaktır. Toplamda 724 kişinin geçerli başvuru yaptığı alımda; 620 Zabıta Yardımcı Personelinden 30 asıl 6 yedek, 88 Erkek Güvenlik Görevlisinden 20 asıl 4 yedek, 16 Kadın Güvenlik Görevlisinden 10 asıl 2 yedek olacak şekilde kura çekimi 19 Şubat 2021 Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde 14.00’da yapılacaktır. Kura çekimi Trabzon Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.” şeklinde duyuru yapıldı.
Trabzon zabıta ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta yardımcı personeli ve güvenlik görevlisi olarak kura seçimine katılan adaylar kura sonuçlarını "https://kurumsal.trabzon.bel.tr/Static/TurkuazHakKazananlar.html" sitesinden öğrenebilirler.