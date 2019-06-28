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TPF’de yeni başkan Ömer Düzgün oldu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda iki dönem başkanlık görevini yürüten Mustafa Altunbilek, oy birliği ile görevini Ömer Düzgün’e teslim etti.

28 Haziran 2019 Cuma 15:18
TPF’de yeni başkan Ömer Düzgün oldu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda iki dönem başkanlık görevini yürüten Mustafa Altunbilek, oy birliği ile görevini Ömer Düzgün’e teslim etti.



Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) 6’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. TPF’nin iki dönem başkanlığını yürüten Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Ömer Düzgün’e teslim etti.



“Ülkemize ve sektörümüze değer katmak için var gücümüzle çalışacağız”


Genel Kurul’da Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yerel zincirlerin 13 yıldır tek yürek halinde hareket ederek büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını belirten TPF’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Sektörümüzün duayen isimlerinin takdirini kazanarak TPF’nin 6’ncı döneminde yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bugün yeni dönem yönetim kurulu üyelerimiz ile devraldığımız bayrağın öneminin ve sorumluluğun ziyadesiyle farkındayız. Bugüne kadar edinilen başarılara daha fazlasını eklemek, federasyonumuza, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize, sektörümüze ve ülkemize daha fazla değer katmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.



“Yılsonu hedefimiz yüzde 15 büyüme”


Yeni dönemde perakende sektöründe tüm tarafları kucaklayacak çalışmalara imza atmak istediklerini kaydeden Düzgün şöyle konuştu: "Yerel zincirler olarak biz büyük bir aileyiz. Yeni dönemde de tek ses, tek yürek ve tek dil olarak TPF çatısı altında sektörümüzün karşısındaki sorunlar, tüm paydaşlarımız ve tüketicilerimize daha fazla katma değer sunmak için çalışacağız. Gündemimizde Perakende Yasası ile Hal Yasası olmak üzere birçok gündem maddesi var. Sektörümüzün itibarını artırmak, sorunlarına ivedi olarak çözüm bulmak amacıyla diğer dernekler, kurumlar ve kanun koyucular ile daha fazla bir araya gelmek istiyoruz. Tüm bu gayretlerle birlikte yerel zincirler olarak 2019 yılı sonunda ciromuzu yüzde 15 büyütmeyi hedefliyoruz".



Ömer Düzgün kimdir?


Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ömer Düzgün profesyonel iş hayatına 1997 yılında başladı. 2006 yılından günümüze Düzgün Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Ömer Düzgün, 2010 yılında Doğu Anadolu PERDER’in kurucu başkanı oldu. TPF’nin 9 yıldır Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Ömer Düzgün, 2007-2017 yılları arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliğini yürüttü. Halen Erzurumspor Başkan Yardımcılığı’nı da yürüten Düzgün, evli ve dört çocuk babasıdır.



Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler ise Ömer Düzgün, İhsan Biçen, Mahmut Kara, Cemal Özen, Soner Doruk, Faruk Güzeldere, Mustafa Şekerci, Fatih Ayhan, İbrahim Özhan, Vahdet Sarıkaya, Ali Kaya, Osman Kalafat, Levent Uğurses, Mehmet Kalkan ve Osman Polat olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:18
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