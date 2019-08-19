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TPFD’den eski futbolculara çağrı: “Hakem olun!”

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, kariyerinin sonuna gelmiş futbolcuları hakem olmaya davet etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
TPFD’den eski futbolculara çağrı: “Hakem olun!”

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, kariyerinin sonuna gelmiş futbolcuları hakem olmaya davet etti.


Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Başkan Hakan Ünsal öncülüğünde kariyerinin sonuna gelmiş ya da kariyerini yeni bitirmiş futbolcuları hakem olmaya davet etti. Hakan Ünsal, yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcular Derneği olarak, kariyerinin sonuna gelmiş ya da kariyerini yeni bitirmiş futbolcu kardeşlerimizi hakem olmaya davet ediyoruz. En iyi bildiği işi farklı bir mecrada yapmak ve yeni bir kariyer alanı açmak istediğimiz futbolcu kardeşlerimizin bize başvurmasını bekliyoruz” dedi.


Ünsal, başvurular neticesinde mülakat gerçekleştirileceğini belirterek, “Sonra da hakem eğitimi için kursa alınacaktır. Bu kurs ve sonunda yapılacak sınavı geçen hakem adayı futbolcu kardeşlerimiz Aday Hakem statüsünde önce 1 yıl amatör liglerde görev alacaktır. Yetenek ve başarı kriteri öncelikle olmak üzere öne çıkan futbolcu hakem kardeşlerimiz, süre, yaş ve klasman gözetmeksizin çok kısa sürede Süper Lig maçı yönetecek hale gelebilecektir” diye konuştu.


Profesyonel olarak 2 yıl ya da amatör olarak 10 yıl futbol oynamış futbolcuların bu haktan yararlanabileceğini aktaran Ünsal, “Sahayı en iyi bilen, verilen kararların odak noktası olan ve futbolcuyu en iyi anlayacak olan insanların hakemlik yapması en doğalı olacaktır. Hakemlik şartlarının hem fiziki hem de mali olarak günümüzde çok daha iyi hale gelmiş olması, VAR sisteminin devreye girmesi, sahadaki oyuncunun ruhunu anlayabilme ve okuyabilme becerisi, futbolun içinden gelinmiş olması ve pozisyonları süzme yetisi ile bildiği, sevdiği işle farklı bir alanda kariyer yapma fırsatı için futbolcu kardeşlerimizi hakem olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
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