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Aktüel TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den, İzmir depremine ilişkin başsağlığı mesajı
Aktüel

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den, İzmir depremine ilişkin başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:38:15 -
TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den, İzmir depremine ilişkin başsağlığı mesajı

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, İzmir depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakdil, mesajında, İzmir'de meydana gelen depremin milleti derin üzüntüye boğduğunu belirtti.

Bu acılı günlerin, milletin birlik ve beraberliğini daha da perçinlemesi gerektiğini kaydeden Pakdil, "Can kayıpları ve yaralılar dolayısıyla üzüntümüzü daha da artıran bu depremin yaraları, en kısa zamanda devletimiz tarafından sarılacaktır. Şu ana kadar vefat eden 26 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması Allah'tan en büyük dileğimdir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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