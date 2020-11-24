TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Pakdil, yazılı açıklamasında, toplumların yetişmesinde, milli ve kültür değerlerinin öğretilmesinde öğretmenlerin son derece önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bugünlere gelmesinde eğitim-öğretim camiasının katkısının büyük olduğunu ifade eden Pakdil, "Yeni nesilleri yetiştirecek olan öğretmenlerdir. Bu bakımdan öğretmenlerine gerekli ilgi, alaka, sevgi ve saygıyı gösteremeyen toplumlar gelecekte sıkıntı çekmeye mahkum olurlar. Çünkü kendi değerlerinden uzaklaşan, kendi değerlerine vakıf olmayan toplumlar bu değerlerden uzaklaştıkça kendi toplumlarından da uzaklaşırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin toplumu bir arada tutan ana unsur olduğunu vurgulayan Pakdil, "Herkesin hakkını alması gerektiği gibi öğretmenlerin de haklarına kavuşmaları gerekmektedir. Bu bakımdan öğretmenlerimizin özlük haklarının düzenlenmesiyle ilgili gerekli adımların en kısa zamanda atılacağına inanıyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.



