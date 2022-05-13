TPAO'dan 88 yıl sonra flaş karar! Çalışmalar başladı

Türkiye'nin sınır komşusu Irak ve Suriye'nin birçok bölgesinde petrol rezervleri var.

Mardin'in hemen karşısında yer alan Kamışlı'da her yer petrol kaynağı.

Türkiye'de neden olmasın

Sınır duvarın bu tarafında Türkiye topraklarında ise şaşırtıcı bir şekilde istenilen petrol bir türlü bulunamıyor.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için yeni bir politika izlenmeye başlandı.

Akdeniz ve Karadeniz'de gaz arama çalışmaları başladı. Bir yandan da petrol arama çalışmaları var.

Midyat'ta sondaj

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti.

Mardin'in Midyat ilçesinde petrol arama ve sondaj faaliyetlerine başlandı.

Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 1930'lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı.

TPAO, Basbirin'de 3100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı.