TPAO sondaj kuyusu açacak! Nefesler tutuldu, sondaj vurulacak... Yeni adımlar
Türkiye'nin dört bir yanında petrol arama çalışmaları devam ederken bir ilimizde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, bu yıl 5 petrol kuyusu açılacak.
2024’TE 5 KUYUDA ÇALIŞACAK
Bölgede petrol arama çalışmalarını sürdüren TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 5 yeni sondaj kuyusu açacak. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında TPAO’nun çalışmalarını anlatan Bölge Müdürü Mustafa Demir; “Sondaj, petrol arama ve üretim faaliyetlerimiz sürüyor. Batman il sınırları içerisinde şimdiye dek 4 sondaj kuyusunu açtık. Bu yılda 5 kuyuda çalışacağız. Bu yıl sismik faaliyetler, sondaj yatırımları, saha, üretim geliştirme ve kamulaştırma için gerekli olan yatırımlara yöneleceğiz. Bu projelerin tamamı 4 milyar 200 milyon 298 bin TL’dir. Yılın ilk 3 ayı içerisinde nakdi ve fiziki gerçekleştirme yüzde 12.50’dir” diye konuştu.
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