TPAO sondaj kuyusu açacak! Nefesler tutuldu, sondaj vurulacak... Yeni adımlar

2024’TE 5 KUYUDA ÇALIŞACAK

Bölgede petrol arama çalışmalarını sürdüren TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 5 yeni sondaj kuyusu açacak. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında TPAO’nun çalışmalarını anlatan Bölge Müdürü Mustafa Demir; “Sondaj, petrol arama ve üretim faaliyetlerimiz sürüyor. Batman il sınırları içerisinde şimdiye dek 4 sondaj kuyusunu açtık. Bu yılda 5 kuyuda çalışacağız. Bu yıl sismik faaliyetler, sondaj yatırımları, saha, üretim geliştirme ve kamulaştırma için gerekli olan yatırımlara yöneleceğiz. Bu projelerin tamamı 4 milyar 200 milyon 298 bin TL’dir. Yılın ilk 3 ayı içerisinde nakdi ve fiziki gerçekleştirme yüzde 12.50’dir” diye konuştu.