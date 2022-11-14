TPAO işçi alımı başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 93 (MYO mezunu işçi) personel alımı yapılacaktır.