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Ekonomi TPAO işçi alımı başladı
Ekonomi

TPAO işçi alımı başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 93 (MYO mezunu işçi) personel alımı yapılacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 13:31:00 -
TPAO işçi alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir .

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