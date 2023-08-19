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Ekonomi TPAO Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta metan gazı sahası işletecek
Ekonomi

TPAO Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta metan gazı sahası işletecek

Yeniakit Publisher
2023-08-19 20:55:00 -
TPAO Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta metan gazı sahası işletecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Bartın, Kastamonu ile Zonguldak illerinde bulunan sahalarda metan gazı arama ve üretimi yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkında müteallik kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre TPAO, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta bulunan TTK imtiyaz sahalarında metan gazı işletme ruhsatı hakkına sahip olacak. Söz konusu metan gazı işletme ruhsatlarında devir yapılmaksızın arama, etüd ve işletme yapmak üzere TPAO’ya hak tesisi gerçekleştirilecek. TPAO, metan gazı arama ve işletme çalışmaları sırasında sahada uygun gördüğü lokasyonlarda gerekli tüm operasyonları yapabilecek. Ayrıca gaz çıkışını teşvik etmeye dönük olarak gerekli teçhizatı sahaya getirebilecek.

Başvuru ve tescil harçlarına ilişkin bedeller ve hak tesisi için oluşacak tüm masraflar TPAO tarafından karşılanacak.

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