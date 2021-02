Tarihi dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Tozkoparan İskender’in konusu, oyuncu kadrosu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Tozkoparan İskender karakterini kim oynuyor?

Tozkoparan İskender kimdir? İskender’i kim oynuyor?

Tozkoparan İskender karakterini 6 Haziran 2007 doğumlu Çağan Efe Aka oynuyor.

Tozkoparan İskender dizisinin konusu

Tozkoparan'ın devamı olan dizide, zamanda yolculuk yapan Salih ve Fikri kötülerin Tozkoparan İskender'in okçular tekkesine girmesini engellediklerini ve İskender köyünden ayrılmadığı için tozkoparanların var olamadıklarını fark ederler. İskender'in okçular tekkesine girmesini sağlamak için daha da geçmişe giderek İskender'in çocuk haliyle tanışırlar ve bir süre sonra onu okçular tekkesine girmesi için ikna ederler. Çocuk İskender tekkenin gözdesi olurken, onu sevmeyen bir kişi vardır: Cihangir. Cihangir gerçek ismi Giovanni olan bir Venedik casusudur ve amacı da tekkenin en iyisi olup solaklardan olmak ve padişahı öldürmektir.

İskender kısa sürede eğitimini tamamlar ve Salih ile Fikri'nin eşliğinde solaklardan olmak üzere yola koyulur. Giovanni ise o esnada adamlarıyla yollarına pusu kurmuştur. Salih, Fikri ve İskender çıkan çatışmadan sağ kurtulurlar ancak çatışmaya girmediği için Giovanni'den habersizdirler. Yollarına devam ederken mola verirler. İskender burada, Fikri'ye her zaman yanında taşıdığı makineyi merak ettiğini belirtir. Bunun üzerine Fikri, makineyi açarak ona gösterir, makinenin kendilerini bu zamana getiren şey olduğunu söyler ve de makinenin çalışmasını sağlayan asıl şey olan taşı da yerine yerleştirir. O bunları gösterirken, onların durmasını fırsat bilen Giovanni, İskender'e ok atar ancak İskender makineye bakmak için eğilmesi sayesinde kurtulur. Oku fark eden Salih, Fikri ve İskender Giovanni gibi ağaçların arkasına saklanırlar. Giovanni ve Salih uzaktan konuştuktan sonra, İskender makineyi almak için ortaya atılır. Giovanni tekrar ok atar ancak bu defa da Fikri'nin İskender'i tutarak yere yuvarlaması sayesinde İskender'i öldüremez. Bununla birlikte Giovanni'nin oku makineye çarparak makineyi çalıştırmıştır. Bunun sonucunda Fikri, Salih, İskender ve Giovanni geleceğe gelir.

Geçmişte bu olaylar yaşanırken, Mavi Ay'ın olduğu okul yıkılmış, bunun sonucunda da öğrenciler farklı yerlere nakledilmiştir. Sinan, Arda, Elif ve Asya da "Özel Taygu Koleji"ne burslu olarak gitmeye başlamıştır. Dörtlü, okula gelir gelmez okçuluk öğretmeni Savaş Hoca'dan isimlerini sildirmesini isteyen "Kasırga Takımı"nın üyeleri Tayfun, Duygu, Ece ve Ayberk ile tanışırlar. Tayfun ve Duygu okulun sahibi olan Rafet Pala'nın çok sevdiği torunlarıdır ve ikili hem bundan hem de dedelerinin saflığından yararlanarak bir bakıma okulu yönetmektedirler. Mavi Ay ile Kasırga takımları arasında çok geçmeden bir üstünlük mücadelesi başlar.

İskender geldiği bu zamana uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da Giovanni'den uzak durmaya ve zamanına geri dönmeye çalışacaktır. Bu yolda en büyük yardımcısı Mavi Ay olacaktır.

Tarihte Tozkoparan İskender kim?

Tozkoparan İskender, Türk okçu. Türk okçuluk tarihinin en büyük kemankeşlerindendir. Tozkoparan İskenderin hayatı hakkında malumatlar net değildir. İskender Bey'in "Tozkoparan" lakabını nasıl aldığına dair rivayetler vardır. Bir rivayete göre, okçuluk talimi yaparken yayın toz olarak adladırılan kısmını koparmıştı. Bunu gören Yıldırımlı Baba "Bu pehlivan toz koparan!" demiştir. Olağanüstü kuvvetine ilişkin birçok hikâye anlatılır. Yavuz Sultan Selm'in İran ve Mısır seferlerine katılmıştır.