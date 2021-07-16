‘Toz şeytanı’ Moskova'da görüldü

Moskova bölgesine bağlı Mıtişi kentinde çekilen görüntülerde binaların yakınlarında yükselen bir hortum görüldü. O anlarda havanın açık olduğu da gözlemlendi.

Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, bunun bir ‘toz şeytanı’ (küçük hortum, dalaz) olduğu belirtildi.

Günün ikinci yarısında başkent Moskova’nın bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde, batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde yağmur yağdı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, rüzgarlar saniyede 17 metreye ulaşabiliyor.

Bu arada başkent Moskova’da dün 85 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı, kentte termometrelerin 32.7 santigrat dereceyi gösterdiği belirtilmişti.