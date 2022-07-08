Toz kil maskesi nasıl yapılır? Kil maskesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Cilt yüzeyindeki lekeleri temizleyerek güzel bir görünüme kavuşmasını sağlar. Toz kil maskesini hazırlarken hazır halde satılan killer haricinde toz kil maskelerini de kullanmak oldukça başarılı sonuçlar verebilir.

Toz Kil Maskesi Nasıl Yapılır

Toz kil maskesini size pratik bir şekilde açıklayalım. Bu maskeyi uyguladığınızda cildinizin 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gergin bir yapıya kavuşacağını görebilirsiniz. Toz kil maskesi ayrıca ciltteki gözeneklerde oluşan siyah noktaları da temizlemede oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Malzemeler;

5 damla saf zeytinyağı

2 çay kaşığı toz kil

Yeteri kadar su

Toz Kil Maskesinin Yapılışı:

Küçük bir kase içerisinde toz kili eleyin, sonra içine zeytinyağını damlatmaya başlatın ve hemen ardından suyla birlikte iyice karıştırın. Bu karışımı tamamen krem kıvamına gelene kadar su ekleyin. Yalnız suyu eklerken ayarını iyi tutturun.

Karışım krem kıvamı haline geldikten sonra göz çevresi ve dudaklar hariç tüm cildinize ince bir tabaka halinde sürün. Krem yüzünüzde kuruyana kadar 5 ile 7 dakika arası beklesin. Eğer cildinizde yanmalar oluşmaya başlarsa daha az sürede bekletebilirsiniz.

Önemli Not: Kil maskeleri yüzde daha çok etki eder diye uzun süre bekletmeyin, aksi halde cildinizde yanmalara ve tahrişe sebep olabileceğinden önerilen süre içerisinde yüzünüzü yıkayın. Toz kil maskesini uyguladıktan 10 gün sonra tekrar yapabilirsiniz. Daha erken süre içerisinde uygulama yapmayın.

Cildi yatıştıran kil maskesi

Güneşten yıpranmış ve sivilceler nedeniyle tahriş olmuş bir cilde sahipseniz bu maskeyi uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; 1 yemek kaşığı beyaz kil, yarım yemek kaşığı toz haline getirilmiş yulaf ezmesi, yarım çay bardağı kadar papatya çayı. Bu kil maskesinde su yerine papatya çayı kullanılır, bu nedenle papatya çayını demledikten sonra soğutun.

Belirtilen miktarda yulaf ve kili metal olmayan bir kaseye alın ve papatya çayını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Karışım krem kıvamına geldikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yüzünüzü temizleyin.

2. Sivilcelere karşı kil maskesi

Bu maske için beyaz kil kullanabilirsiniz. Eğer kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle kırmızı kil kullanmamalısınız. İhtiyacınız olan malzemeler; 4-5 damla çay ağacı yağı, 4-5 damla taze limon suyu ve 3 çay kaşığı sade yoğurt.

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Maskeye bal ekleyerek cildinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz.



3. Yağlı ciltler için kil maskesi

Bu maske için özellikle kırmızı kil kullanmanız tavsiye edilir. İhtiyacınız olan malzemeler; Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma suyu, 1 çay kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı portakal suyu, 1 yemek kaşığı kırmızı kil.

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Kırmızı kil bulmakta zorluk çekerseniz, kırmızı kil yerine beyaz kil de kullanabilirsiniz.

4. Siyah noktalar için kil maskesi

Siyah noktalar ile mücadele etmek için yeşil kil kullanmanız ideal olacaktır. Bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 tatlı kaşığı papatya suyu ve 1 çay kaşığı yeşil kil.



Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Hassas cilt yapısına sahipseniz bekleme süresini 10 dakikadan az tutun ve maske kurur kurumaz yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.

Canlılık verici kil maskesi

Bu maske kil ve pirinci birlikte kullanarak, yüzünüzün canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

1 çay kaşığı pirinci metal ile temas ettirmeden öğütüp un haline getirin. 2 yemek kaşığı su, yarım çay kaşığı nemlendirici krem, 1 tatlı kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı kili öğütülmüş pirinç ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın ve 10 dakika bekletip yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.

Kilin cilde faydaları

Evde kil maskesi hazırlarken kile suyu azar azar ekleyin. Suyu kontrollü bir şekilde eklemeniz elde edeceğiniz kıvam açısından önemlidir.

Çeşme sularında klor bulunması sebebiyle içme suyu kullanmaya özen gösterin.

Maske hazırlarken tahta kaşık kullanın. Metal eşyaların kil ile teması yapısını bozabilir.

Yeşil kil maskesini yüzünüzde tamamen kurumadan yıkamalısınız.

Kil maskesi yüzde kaç dakika kalmalı sorunun cevabı genellikle 10-15 dakikadır.

Kil maskesini her seferinde tüm yüze uygulamak yerine sadece problemli alanlara uygulamalısınız.

Cildinizin istenmeyen bir şekilde kurumasını istemiyorsanız, maskeleri haftada 1 uygulamalısınız. Kırmızı kil maskesinde ise uygulama sıklığı ayda bir olmalıdır.

Kil maskesini temizlemek için ılık su kullanmalısınız. Ilık su maskenin yüzünüzden daha kolay çıkmasını sağlar. Böylece cildinizi gereksiz ovup tahriş etmezsiniz.

Kil maskesi cildi kurutan bir maskedir. Bu nedenle maske uygulamasının ardından nemlendirici kullanmanız önerilir.

Her maske uygulamasından önce olduğu gibi, kil maskesi uygulamasından önce de cildinizin küçük bir yerinde alerjiye karşı önlem olarak test yapmalısınız.