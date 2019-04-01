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Toyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Toyota tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
Toyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Toyota tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile 15 Aralık 2018-22 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve Türk çocuklarının altıncı kez yer aldığı yarışmaya Türkiye’nin 46 ilinden 5 bin 73 çocuk otomobillerin geleceğini hayal ettikleri birbirinden ilginç resimlerle katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda 8 yaş altı kategorisinde İzmir’den Nilay Uluçay, 8-11 yaş kategorisinde Konya’dan Taylan Örs ve 12-15 yaş kategorisinde de Sakarya’dan Hande Kaya birincilik kazandı. Dereceye girenler Tokyo’da yapılacak dünya yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.


Hayalimdeki Araba Resim Yarışması için gelen resim çalışmalarından, katılım koşullarına uygun olanlar, Prof. Dr. Aydın Ayan Başkanlığı’nda, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Dr. Arş. Gör. Mehmet Göktepe’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.


Dünya Yarışması Japonya’da


Her 3 kategoride ilk 3 dereceyi kazanan toplam 9 finalistin eserlerinin Türkiye adına yarışacağı dünya yarışması, 5 kıtadan gelecek seçilmiş resimlerin katılımıyla Japonya’da düzenlenecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve onur dereceleri belirlenirken, Bronz, Gümüş, Altın ve bunların arasından da Başkan Toyoda Özel Ödülü kazanacaklar.


Türkiye Ayağında Kazananlar şöyle:


“Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” Jüri değerlendirmesi sonucunda yaş kategorilerinde sıralama şu şekilde oluştu:


7 Yaş Altı Kategorisi:


1. Nilay Uluçay (İzmir)


2. Merve Begüm Ayvalı (Amasya)


3. Selin Angı (Samsun)


8-11 Yaş Kategorisi:


1. Taylan Örs (Konya)


2. Elis Yazıcı (Samsun)


3. Caner Tufan Atagün (Samsun)


12-15 Yaş Kategorisi:


1. Hande Kaya (Sakarya)


2. Çağın Akay Yazıcı (Samsun)


3. Zeynep Köse (Ankara)

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
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