  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Toyota’nın ağustos kampanyasında fırsatlar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:10:54 -
Toyota’nın ağustos kampanyasında fırsatlar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın ağustos ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli ve hibrit modellerinde fırsat indirimleri bulunuyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ÖTV teşviki kapsamında olan Yeni Toyota C-HR Hybrid ve benzinli modelleri, temmuz ayı fiyatlarıyla ağustos kampanyasındaki yerini aldı.

Bununla birlikte SUV segmentine adını veren RAV4’ün hibrit seçeneğine sahip olmak isteyenlere de büyük avantajlar sunuluyor. İndirimlere ek olarak kampanya süresince, hibrit versiyonlarda siyah tavan opsiyonundan fiyat farkı alınmıyor.

Ağustos ayı boyunca yeni Corolla Hatchback 197 bin 800 TL’den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak.

Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli modelleri 192 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, hibrit modelleri de 224 bin 850 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle ağustos kampanyasına dahil oluyor.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Yeni Corolla’nın benzinli versiyonlarının fiyatları 161 bin 800 TL’den, hibrit seçeneklerinin ise 219 bin 200 TL’den başlıyor.

Toyota’nın ağustos kampanyasında, yüzde 0,85’ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri de sunuluyor.

Ayrıca kampanyadan yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması
Gündem

AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için sosyal medyadan istifa çağrısı yapan şahıslara tepki g..
Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması
Gündem

Tamer Karadağlı'dan Azerbaycan açıklaması

Oyuncu Tamer Karadağlı, "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım." ifadelerini kullandı. ..
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Türkiye, Libya ve Malta arasında yapılan görüşmenin ardından ülkeler tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı