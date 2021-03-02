Toyota'nın 1,9 milyon aracına soruşturma!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Toyota Motor Co.'nun 1,9 milyon adet RAV4 SUV model aracı hakkında alev alma riskiyle karşı karşıya bırakabilecek bir arızayla ilgili bir soruşturma başlattı.

RAV4, 2020'de ABD'de 430 bin adet ile Toyota'nın en çok satan otomobiliydi.

Ajansın Kusur Araştırmaları Ofisi, araştırmanın 2013-2018 model Toyota RAV4'lerini kapsadığını ve bunun ani elektrik gücü kaybına, aracın durmasına ve / veya motor bölmesinden kaynaklanan bir yangına neden olabilecek batarya çerçevelerini kapsadığını duyurdu.

Kaynak: Matriks