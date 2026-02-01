Toyota’dan yeni iletişim hamlesi! “Mutluluk Toyota’da” bu kez çalışanlar için

  • İSTANBUL
Toyota 2026’ya “Mutluluk Toyota’da” mottosuyla girerken, kampanyanın ikinci adımında odağını çalışan deneyimine çevirdi.

Toyota, 2026 yılı iletişim stratejisini “Mutluluk Toyota’da” mottosu etrafında genişletiyor. Yılın ilk ayında yayınlanan ve Toyota’nın bir otomobil markasından fazlası olduğu mesajının altını çizen reklam filminin ardından, çalışan memnuniyetini konu alan yeni bir film daha paylaşıldı.

 

Renkli sahneler ortaya çıktı

Sözleri Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt tarafından yazılan ve Ricchi e Poveri’nin unutulmaz melodisiyle hayat bulan “Mutluluk Toyota’da” şarkısı eşliğinde yayınlanan film, renkli sahneleriyle dikkat çekiyor.

 

Toyota Türkiye çalışanlarının rol aldığı filmde, şirketin insan odaklı yaklaşımı, yüksek enerjiye sahip coşkulu bir anlatımla yansıtılıyor. Tüm çalışanların dans ederek yer aldığı, koreografik kurgusuyla dikkat çeken film, birlikte başarmanın, paylaşmanın ve aidiyet duygusunun altını çiziyor. Toyota, böylece yalnızca müşterileri için değil, çalışanları için de mutluluğun adresi olma vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

 

“Mutluluk Toyota’da” kampanyasının ilk adımı, Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı ve müziğini seslendirdiği reklam filmiyle atılmıştı. Bu reklam filminde Toyota Plazaları’ndan yollara uzanan bir mutluluk teması işlenerek, markanın satıştan satış sonrasına uzanan müşteri memnuniyetine verdiği önemin altını çizilmişti.

 

Farklı nesilden çalışanlar mutlu ofis ortamında buluştu

Çalışan deneyimine odaklanan yeni filmde ise, “Mutluluk Toyota’da” kampanyasının simgesi haline gelen müzik, bu kez yaklaşık 3 dakikalık uzun versiyonuyla kullanıldı. Yüksek enerjili sahnelerle desteklenen film, Toyota’nın güçlü kurum kültürünü, ekip ruhunu ve çalışan deneyimine verdiği önemi sıcak bir dille anlatıyor. Marka, bu iletişimle birlikte çalışan deneyimiyle de fark yaratan, arzu edilen şirket konumunu pekiştiriyor. Bu filmde Toyota’nın her yaştan ve farklı nesilden çalışanın takım ruhu ve birlikte çalışma heyecanı keyifli bir şekilde aktarılıyor.

 

Toyota, yıl boyunca “Mutluluk Toyota’da” söylemini sadece bir reklam mesajı olarak değil, çalışanlarından müşterilerine, kurum kültüründen günlük hayata uzanan bütüncül bir yaklaşım olarak aktarmaya devam edecek.

