SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!

Güney Kore'nin en ünlü rapçilerinden olan Lee Taeyong, konerde giydiği Uşakspor armalı ceketiyle sosyal medyada viral oldu.

#1
Foto - Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!

Güney Koreli ünlü rap yıldızı Lee Taeyong, kısa bir süre önce Seul'de verdiği konserle gündem oldu.

#2
Foto - Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!

Binlerce hayranına müzikal bir şölen yaşatan ünlü ismin, performansından çok tercih ettiği görünümü dikkatli gözlerden kaçmadı.

#3
Foto - Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!

30 yaşındaki Lee Taeyong, sahneye TFF 3. Lig ekibi Uşakspor logolu bir ceket ile çıktığı görüldü.

#4
Foto - Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!

Konsere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayan ünlü yıldızın, ceket renginin de Uşakspor'un forma rengi olması Türk hayranlarının akıllarında soru işareti oluşturdu.

#5
Foto - Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!

Fotoğraflara sayısız yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıya neden Uşakspor logolu bir ceket tercih ettiğini sordu. kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
