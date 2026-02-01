Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı!
Güney Kore'nin en ünlü rapçilerinden olan Lee Taeyong, konerde giydiği Uşakspor armalı ceketiyle sosyal medyada viral oldu.
Güney Koreli ünlü rap yıldızı Lee Taeyong, kısa bir süre önce Seul'de verdiği konserle gündem oldu.
Binlerce hayranına müzikal bir şölen yaşatan ünlü ismin, performansından çok tercih ettiği görünümü dikkatli gözlerden kaçmadı.
30 yaşındaki Lee Taeyong, sahneye TFF 3. Lig ekibi Uşakspor logolu bir ceket ile çıktığı görüldü.
Konsere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayan ünlü yıldızın, ceket renginin de Uşakspor'un forma rengi olması Türk hayranlarının akıllarında soru işareti oluşturdu.
Fotoğraflara sayısız yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıya neden Uşakspor logolu bir ceket tercih ettiğini sordu. kaynak: haber7
