Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!
Şeffaflık ve basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan, her fırsatta mahkemelerin TRT'den canlı yayınlanmasını ve devlet kurumlarının şeffaf olmasını talep eden CHP yönetimi, söz konusu DEM Parti olunca basın mensuplarını kapı dışarı etti.
CHP ve DEM Parti'nin birlikte düzenlediği "Ortak Gelecek Buluşmaları" konferansında, açılış konuşmalarının ardından basın mensupları salondan çıkarılarak toplantı gizemli bir şekilde basına kapalı devam ettirildi.
"Halkın haber alma hakkı" diyerek her gün ekranlarda boy gösteren Özgür Özel'in, Kandil'in siyasi uzantısıyla hangi karanlık ajandaları konuştuğu merak konusu olurken, kapalı kapılar ardındaki bu "ortak gelecek" planları kamuoyunda büyük tepki topladı.
Milletten gizli saklı yürütülen bu temaslar, "Bu neyin şeffaflığı, bu neyin ortaklığı?" sorularını da beraberinde getirdi.