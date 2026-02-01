  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dursun Özbek pahalı olmaz dedi yönetim o ismi buldu! Fransa'dan geliyor İngiltere'den sürpriz haber tez geldi: Emmanuel Agbadou: Beni Beşiktaş'a gönderin Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15! Dünya yıldızı konsere Uşakspor ceketiyle çıktı! Sosyal medya yıkıldı! Diyet yapanların gizli kahramanı: Bulgur neden tok tutuyor? İşte cevabı... Mobilya yerleşiminde yapılan 3 kritik hata! Bunları yapmazsanız sonuçlarına katlanacaksınız... Besicilerin zorlu 'kar' mesaisi: Sürüler beyaz örtüde yol alıyor CHP’de Ekrem çatlağı: Özel ve İmamoğlu’na salvolar sürüyor! Şimdi de Köksal... Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! Lookman olmayınca... İskenderun ve İstanbul Havalimanı’nda dev operasyon: Zehir tacirlerine ağır darbe
Spor
6
Yeniakit Publisher
Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fakat şu anda kadrodaki yabancı sayısı 15... TFF'nin belirlediği kontenjan ise 12+2!

#1
Foto - Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Fenerbahçe bugün itibarıyla kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaşmış durumda:

#2
Foto - Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Ederson Milan Skriniar Jayden Oosterwolde Nelson Semedo Archie Brown Matteo Guendouzi Fred Edson Alvarez Marco Asensio Anderson Talisca Anthony Musaba Dorgeles Nene Sidiki Chérif En-Nesyri Jhon Duran

#3
Foto - Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta kapanacak.

#4
Foto - Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu sezonki yabancı kuralına göre; Süper Lig kulüpleri, A takım kadrolarında en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. Bunun yanında 2002 ve sonrası doğumlu en az 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil olabiliyor.

#5
Foto - Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Kanarya'da genç yabancılar var. Fakat buna rağmen ayrılıkların yaşanması gerekecek... Aksi halde sezon sonuna kadar bazı isimler Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hiç oynamadan paralarını alabilir. Üstelik yeni takviyeler de bekleniyor. Yani durum daha da karışacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"
Gündem

Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan, terör örgütü uzantılarının ve sözde Kürt temsilcilerinin emperyalist güçlerle olan kirli pazarlıklar..
Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!
Gündem

Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en dev adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yine malum çevrelerin hedefinde. Gazeteci Erem ..
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor
Ekonomi

O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor

Altın ve gümüşte yaşanan çok sert düşüşün ardından Çin'in yüklü alımları ise dikkatleri üzerine çekti.
İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi
Dünya

İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi

ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast düzenlendiği iddia edildi. Devrim Mu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23