Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fakat şu anda kadrodaki yabancı sayısı 15... TFF'nin belirlediği kontenjan ise 12+2!
Fenerbahçe bugün itibarıyla kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaşmış durumda:
Ederson Milan Skriniar Jayden Oosterwolde Nelson Semedo Archie Brown Matteo Guendouzi Fred Edson Alvarez Marco Asensio Anderson Talisca Anthony Musaba Dorgeles Nene Sidiki Chérif En-Nesyri Jhon Duran
Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta kapanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu sezonki yabancı kuralına göre; Süper Lig kulüpleri, A takım kadrolarında en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. Bunun yanında 2002 ve sonrası doğumlu en az 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil olabiliyor.
Kanarya'da genç yabancılar var. Fakat buna rağmen ayrılıkların yaşanması gerekecek... Aksi halde sezon sonuna kadar bazı isimler Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hiç oynamadan paralarını alabilir. Üstelik yeni takviyeler de bekleniyor. Yani durum daha da karışacak.
