Bir bu eksikti şimdi! Sosyal medya yıkıldı... Fenerbahçe'nin mevcut yabancı sayısı: 15!

Kanarya'da genç yabancılar var. Fakat buna rağmen ayrılıkların yaşanması gerekecek... Aksi halde sezon sonuna kadar bazı isimler Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hiç oynamadan paralarını alabilir. Üstelik yeni takviyeler de bekleniyor. Yani durum daha da karışacak.