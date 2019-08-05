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Toyota’dan yaz fırsatları

Toyota, ağustos kampanyasında özel vadeli satış fırsatları sunuyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
Toyota’dan yaz fırsatları

Toyota, ağustos kampanyasında özel vadeli satış fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında belirli modellerde ise tüketici ÖTV farkı ödemeyecek. “2019 Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Corolla’nın benzinli seçeneğini hurda indirimiyle birlikte 15 bin liralık fiyat avantajıyla satışa sunuyor. Ayrıca, Yaris’in benzinli seçeneği için 10 bin 700 liraya varan indirim avantajları ile cazip fırsatlar devam ediyor. Yaris 80 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla, Yaris Hybrid ise hurda teşvikli 135 bin 900 liradan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. C-HR’ın benzinli versiyonunda hurda teşviki ile 12 bin liraya varan, C-HR Hybrid’de de ÖTV desteği ile 14 bin 450 liraya varan indirim uygulanıyor. Bunun yanı sıra Toyota, hibrit ürün gamının lüks segmentteki temsilcisi Yeni Camry Hybrid modelinde ÖTV farkına destek veriyor ve kampanyaya indirimli fiyatlarla dahil ediyor.

Vade farksız seçenek

Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux MT için, 40 bin TL’ye 12 ay vadede sıfır finansman avantajı ağustos ayında da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
  1. Toyota
  2. ÖTV
  3. Yeni Corolla
  4. Benzin

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