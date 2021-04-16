Toyota’dan kritik adım

Yakup Sarıçiçek

Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) 2 bin 500 eleman talep edildi. Planlama yapıldı. Buna göre ilk etapta kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçısı alınacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, “Şirketimiz 150’ye yakın ülkeye ürettiği araçların yüzde 85’ini ihraç etmektedir. Sakarya’daki üretim tesisi, Toyota fabrikaları arasında kalite ile birçok parametreler açısından hem Avrupa’da hem de dünyada üstün ve özel bir konuma sahiptir. Kapasite bakımından ise Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıdır. Hibrit versiyona sahip Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği fabrikamızda 5 bin kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır” dedi. Şentürk MEGİP’e katkı sunan kurumlara ve İŞKUR’a da teşekkür etti.