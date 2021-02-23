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Otomotiv Toyota’dan “İlkbahara Hazırlık” servis kampanyası
Otomotiv

Toyota’dan “İlkbahara Hazırlık” servis kampanyası

Toyota, otomobilleriyle “ilkbaharı hazırlıklı ve bakımlı” karşılamaları için kullanıcılarını avantajlarla dolu geleneksel “Servis Günleri” kampanyasından yararlanmaya davet ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:01:00 -
Toyota’dan “İlkbahara Hazırlık” servis kampanyası

Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırmaları için 15 Şubat’ta başlattığı “İlkbahara hazırlık servis kampanyası” 31 Mart’a kadar sürecek. Toyota plazalardaki kampanyada tüm Toyota modellerine ücretsiz check-up yapılırken, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak. Fırsatlarla dolu kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30’luk indirim yer alacak.

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