Toyota'dan flaş Türkiye kararı! Resmen çıkarıldı

Geçtiğimiz yıl otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizi ve ardından gelen tedarik sorunları, yeni yılda da devam ediyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ. ocak ayı sonunda Sakarya'da bulunan fabrikasında yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime 14 gün ara verme kararı almıştı.

Konu ile ilgili son gelişmeyi paylaşan Gazeteci Emre Özpeynirci "Toyota, elinde hiç araç olmadığı için Corolla Sedan'ı fiyat listesinden çıkardı. Sakarya fabrikası üretime şubatta 15 günden fazla ara verdiği için makyajlanan 2023 model yeni Corolla Sedan'ın gelmesi mart ayını bulacak" dedi.

2022 yılı sonuçlarına göre Toyota Corolla, 1.12 milyon adet ile bir kez daha dünyanın en çok satılan modeli olmuştu.

Kaynak: Haber7