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Otomotiv Toyota’dan EZBER BOZAN çılgın bahar kampanyası
Otomotiv

Toyota’dan EZBER BOZAN çılgın bahar kampanyası

2021 yılının ilk çeyreğine hızlı bir giriş yapan Toyota, 1 Mart tarihinde başlayan kampanyasıyla ezberleri bozuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:03:00 - 2021-03-01 09:03:55
Toyota’dan EZBER BOZAN çılgın bahar kampanyası

Büyük indirim avantajlarıyla dolu ve çok seçenekli “Çılgın Bahar Kampanyası” ile Toyota Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alırken, Toyota plazalara gelenler onlarca “inanılmaz” sürpriz fiyat teklifleri de alabilecekler. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya özel olarak tüm Toyota plazalar ilk hafta saat 20:00’a kadar açık olacak.

Bozkurt: Toyota sahibi olmak için büyük fırsat

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini belirterek “Marka olarak daha önce de müşterilerimiz yararına büyük ses getiren çok sayıda özel kampanya yapmıştık. Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu günlerde “Çılgın Bahar Kampanyası” ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize; teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak” dedi.

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