Toyota’dan Avrupa’da hibrit araç rekoru

Toyota, Avrupa’da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisinde dikkati çeken bir rekora daha imza attı.

İspanya’da yeni sahibine teslim edilen 3 milyonuncu araç, Toyota’nın motorsporları dünyasından esinlenen tasarıma sahip hibrit Corolla GR SPORT oldu.

Avrupa’da 2000 yılında hibrit araç satışına başlayan Toyota, bugün sadece Avrupa’da 10 farklı hibrit model seçeneği sunarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 2019’da Avrupa’da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota’nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa’da ise yüzde 63 oldu.

Toyota, Türkiye’de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirirken, bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 92’si Toyota logosunu taşıyor.

Toyota, uzun vadeli stratejisinde hibrit güç ünitelerine odaklanması sayesinde Avrupa’da giderek sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılamak adına lider şirket olmayı da başardı.