Toyota'da "mobilite" mottosuyla tarihi dönüşüm başlıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "büyük bir değişim ve dönüşümün" başlangıcını yaptığını belirterek, "Başkanımız Akio Toyoda'nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacaktır. Markamız 'herkes için mobilite' anlayışıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecektir." dedi.



"Mobilite" çözümleriyle insanların özgürce hareket etmelerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de online düzenlenen toplantıda, "Start Your Impossible (Kendi İmkansızını Başlat)" hareketini başlattığını duyurdu.

Buna göre, Toyota, bir otomobil şirketi olmanın yanı sıra insanlık için ileri teknoloji ürünü her türlü çözümü üreten bir "mobilite" şirketine dönüşüyor.





- "Kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecek"





Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Toyota'nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir değişim ve dönüşümün başlangıcını yaptığını belirterek, "Toyota olarak hedefimiz, herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmektir. 7'den 77'ye herkesin özgürce hareket etme hakkı ve ihtiyacı vardır. Başkanımız Akio Toyoda'nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacaktır. Markamız 'herkes için mobilite' anlayışıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, söz konusu hareketle "mobilsen özgürsün" yaklaşımı çerçevesinde tüm bireylerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ürünlerle hizmetlerin geliştirilip sunulacağını aktardı







- "Toyota, toplumları 100 yıl sonrasına hazırlamak adına altyapı çalışmalarına şimdiden başlıyor"







İnsansı robot teknolojisinden otonom araçlara, yapay zeka uygulamalarından araç kiralama hizmetlerine ve bireysel kullanımlara kadar insanların günlük hayatlarında fayda sağlayacak mobilite çözümleriyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarına işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Toyota, otomotiv ürünleriyle birlikte insana dokunan ve tüm toplumlara fayda sağlayacak yenilikleri sunmak için 85 yıldır aralıksız çalışıyor. Yarım yüzyıl önce hiçbir markanın aklına dahi gelmeyen hibrit teknolojisini ve sonrasında hidrojen yakıt hücreli araçlar başta olmak üzere birçok teknolojiyi geliştirip sektöre sunduk. Toyota, bugün de toplumları 100 yıl sonrasına hazırlamak adına altyapı çalışmalarına şimdiden başlıyor. Engellilerin, yaşlıların, hareket zorluğu yaşayan hastaların ve günümüzde daha fazla kişisel hareket özgürlüğü isteyenlerin de bu isteklerini karşılarken, aynı zamanda geleceğin şehirlerini de tasarlıyoruz. Toyota bu amaçla yeni mobilite teknolojilerini toplum yararına sunmak için Ar-Ge'ye yıllık 10 milyar dolardan fazla bir bütçe ayırıyor."





- "Tokyo Olimpiyatları'nda Toyota 3 bin 700 mobilite ürünüyle yer alacak"





Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın, "Start Your Impossible" hareketi kapsamında geliştirdiği ürünlerden ilk örnekleri resmi partneri olduğu Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda tüm dünyaya tanıtmayı planladığını belirterek, "Ancak bu yıl yapılacak olan olimpiyatlar pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelendi. 2021'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda Toyota toplamda 3 bin 700 mobilite ürünüyle yer alacak. Tokyo'da otonom araçlardan yakıt hücreli otobüslere, robotlardan hibrit taksilere ve elektrikli yürüme araçlarına kadar birçok aracı kapsayan bu ürünler, sporcuların ve seyircilerin kullanımına sunulacak." diye konuştu.





- "Türkiye'de de engelliler için çalışmalarımıza başladık"







Toyota'nın bir mobilite şirketine dönüşmesinin yeni bir dönemin başlangıcını yapacak radikal bir karar olduğunu vurgulayan Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İnsanlara özgürce hareket edebilecekleri otonom araçları ve robotik teknolojiyi sunmayı amaçlıyoruz. Toyota, otonom sürüşten geleceğin mobilite şehirlerine, sağlık hizmetlerinin hızlı ve kolay olmasını sağlayacak araçlardan afet bölgelerine yardım için koşan gelişmiş robotlara, arkadaşlık eden insansı robotlardan kişisel mobilite çözümlerine kadar toplumları oluşturan tüm bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bundan sonraki süreçte geliştirilen mobilite araçlarını kendi pazarımıza da sunacak şekilde stratejiler geliştireceğiz. Böylelikle insanların yaşamlarından keyif almaları sağlanacak ve 'kendi imkansızını başlat' düşüncesiyle 'imkansız' olarak gördükleri hedeflerine mobilite çözümleriyle ulaşacaklar."



Türkiye'de de bu yönde çalışmaların başladığını aktaran Bozkurt, "Türkiye'de de mobilite çalışmaları kapsamında engelliler için çalışmalarımıza başladık. Duyma engelliler için call-center, web sitemizin görme engellilere uygun hale getirilmesi gibi birçok şeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanında bayilerimizde de engellilere yönelik iyileştirmeler yapılmaya devam ediyor. Engelsiz plazalar için çözümler üzerinde çalışıyoruz." dedi.





- Yüksek teknolojiye sahip ürünler toplumun hizmetine sunulacak





Verilen bilgiye göre, pandemi önlemleri nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısında ilan edilen "Start Your Impossible" hareketiyle engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin dünya üzerinde özgür, rahatça ve keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip ürünlerin toplumun hizmetine sunulması hedefleniyor.

Bu amaçla devreye alınan "mobilsenozgursun.com" mikro internet sitesinde Toyota'nın tüm mobilite çalışmaları ve yeni vizyonu aktarılıyor.







- Maraton hayalini gerçekleştirdi





17 yaşında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmek zorunda kalan Okan Aracagök'ün 42 kilometrelik maraton koşma hayali de Toyota'nın desteği ile gerçekleşti.

Antrenörü Mert Onaran ile birlikte uzun süren hazırlık aşamalarından sonra büyük bir başarıya imza atarak tekerlekli sandalyesiyle zorlu maratonu tamamlayan Okan Aracagök, Toyota'nın "Start Your Impossible" hareketine güzel bir örnek oluşturdu. Bu başarı öyküsü için 42 dakikalık bir belgesel de çekildi.

Türkiye'den örnek gösterilecek bir başarı hikayesiyle başlayan ve Toyota'nın desteğiyle çekilen belgesel, "mobilsenozgursun.com" internet adresinden izlenebilecek.







- Tüm imkanlar kullanılacak





Toyota, bu yeni dönemle geliştirdiği teknolojilerin kısa zamanda hayatın içine dahil olması adına tüm imkanlarını kullanacak.



Bu amaçla Toyota, otonom sürüş konusunda yaptığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelişmiş otonom araçlarıyla test sürüşlerine Avrupa yollarında başlayan marka, daha güvenli, daha verimli ve daha eğlenceli bir mobilite geleceğinin oluşma sürecini hızlandırıyor.







- Toyota, Woven City isimli şehri de kuruyor







Toyota, "herkes için mobilite" anlayışından hareketle Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerinde geleceğin şehirlerine öncülük edecek "Woven City" isimli şehri de kuruyor. "Sıfır" emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan, tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak Woven City, yaşayanlar için günlük yaşamı kolaylaştıracak en son teknolojilerle donatılacak.

İlk etapta 2 bin kişinin yaşaması için dizayn edilen geleceğin şehrinde yaşam 2021 yılında başlayacak.





- Otonom araçlarla sağlık hizmetleri







Toyota, geliştirdiği asistan robotlar ve yürüme araçlarının yanı sıra "e-Care" konsept aracı ile sağlık hizmetlerini hızlandırıp ileri bir boyuta taşıyacak. Bu otonom araç, hastaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlanacak.

Yoldayken doktor ile iletişim kurma imkanı veren teknoloji, hastanın tıbbi muayenesinin uzaktan yapılabilmesine de imkan tanıyacak.





- Afet bölgeleri için insansı robot







Toyota ayrıca, mobilite çerçevesinde yapay zekaya sahip insansı robot olan T-HR3'ün üçüncü neslini de üretti.



Önceki jenerasyon insansı robotların geliştirilmiş hali olan T-HR3, hassas şekilde yerleştirilmiş eklemleri ve önceden programlanan hareketleriyle ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara güvenli biçimde yardımcı olabilecek.

Giyilebilir teknolojiyle yönetilen insansı robot T-HR3, doktorlara, hasta bakıcılara, hastalara, yaşlılara ve engellilere yeni mobilite çözümleri ile destek verecek.





