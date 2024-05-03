  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Toyota’da İlkbahar Servis Kampanyası başladı!
Otomotiv

Toyota’da İlkbahar Servis Kampanyası başladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 18:12:00 -
Toyota’da İlkbahar Servis Kampanyası başladı!

Toyota Yetkili Servisi’nde "İlkbahar Servis Kampanyası" başladı.

Türkiye’de 60’ın üzerinde Toyota Yetkili Servisi’nde "İlkbahar Servis Kampanyası" indirimleri uygulanıyor.

14 Haziran'a kadar devam edecek kampanyada tüm modellerde fren balataları, amortisörler, silecekler ve debriyaj setlerinde yüzde 25 indirim yapılıyor.

3 yaş ve üzeri modellerde Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 indirimli sunulurken, bakım işçiliğinde yüzde 15 indirim gerçekleştiriliyor. Toyota sahipleri bu avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabiliyor.

Yetkili servislerde Toyota’sının periyodik bakımını gerçekleştiren kullanıcılar, bu avantajların yanı sıra Toyota Garanti ON programından da yararlanabiliyor.

Toyota’sının periyodik bakımını yaptıranlar, 10 yaş/160.000 km'ye kadar ve gerekli şartları sağlayan araçları için ücretsiz 1 yıl/15.000 km ya da 1 yıl/10.000 km garanti sistemine dahil olabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toyota’nın devreye aldığı Toyota Garanti ON programından ikinci el Toyota sahipleri dahil 10 yıl/160 bin kilometreye kadar tüm müşteriler faydalanabiliyor.

TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!
TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

Otomotiv

TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

Klasik araç tutkunlarına müjde: O müzayede 4 Mayıs’ta!
Klasik araç tutkunlarına müjde: O müzayede 4 Mayıs’ta!

Otomotiv

Klasik araç tutkunlarına müjde: O müzayede 4 Mayıs’ta!

Hyundai SANTA FE Red Dot tasarım ödülünü kazandı!
Hyundai SANTA FE Red Dot tasarım ödülünü kazandı!

Otomotiv

Hyundai SANTA FE Red Dot tasarım ödülünü kazandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23