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Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor

Toyota ve Suzuki, aralarında uzun vadeli bir ortaklık geliştirmek ve teşvik etmek için ittifak temelinde birbirlerinin hisselerini almayı planlıyor

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor

İSTANBUL (AA) - Toyota ve Suzuki uzun vadeli bir ortaklık kurmak amacıyla sermaye ittifakına yönelik bir anlaşma yaptı.

Toyota açıklamasına göre, iki şirket arasında, otonom sürüş alanı da dahil olmak üzere yeni alanlarda geliştirmelerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Aralarında uzun vadeli bir ortaklık geliştirmek ve teşvik etmek için şirketler, ittifak temelinde birbirlerinin hisselerini almayı planlıyorlar.

Anlaşma kapsamında Toyota, Suzuki'den hazine hisseleri hariç 24 milyon hisse senedi edinmeyi planlıyor. Toyota, bu iş birliği ile Suzuki’nin toplam hisse senedinin yüzde 4,94'ü için toplam 96 milyar Japon yeni (910 milyon dolar) ödeme yapacak. Aynı şekilde Suzuki, Toyota'nın 48 milyar Japon yenine (455 milyon dolar) eşdeğer hissesini almayı hedefliyor.

Karışlıklı hisse devralmaları, şirketler yabancı rekabet kurumlarından onay aldıktan sonra uygulamaya konacak.


- Rakip olmaya da devam edecekler

Açıklamaya göre, 12 Ekim 2016'da görüşmelere başlayan iki şirket, bu yıl 20 Mart’ta, Toyota’nın elektrifikasyon teknolojilerindeki gücünü ve Suzuki’nin gücünü bir araya getirerek, ortak ürün kullanımının yanı sıra, ortak ürün geliştirme ve üretimde iş birliğini sürdürmek için belirli hususlara başlayacaklarını açıklamışlardı.

Her alandaki teknolojileri ve ürünleri ile mevcut işletme temellerini güçlendirmenin yanı sıra, rakip olmaya da devam edecek olan Toyota ve Suzuki, ayrıca, yeni alanlarda ortak ilişkiler kurarak ve bu ilişkileri geliştirerek sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Her iki şirket, özellikle, bu geçiş döneminde birlikte zorlukların üstesinden gelmek için, otonom sürüş dahil olmak üzere yeni alanlarda işbirliğini ilerletmek için uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planlıyor.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
  1. Suzuki
  2. toyota

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