Toyota ve Subaru’dan iş birliği

Toyota ile Subaru, orta ve büyük ölçekli yüzde 100 elektrikli binek araçlar platformu ve C segmenti için yüzde 100 elektrikli SUV model geliştirmek adına bir anlaşmaya imza attı. Her iki marka da güçlü yanlarını ortaya koyarak, iddialı modeller üretecek. Toyota ile Subaru, çeşitlenen ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor.