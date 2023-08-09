Toyota Türkiye’nin Future Leaders Programı “Toptalent En Beğenilen Yetenek Programları” arasına girdi

Yetenek programlarının deneyimli firmalarından biri olan Youthall ile işbirliği içerisinde tasarlanan program için genç yetenekler ve hedef üniversiteler arasında yapılan tanıtımların ardından başvurular alındı. Bu kapsamlı yetenek programı için başvurularda Toyota Türkiye’ye kısa zamanda 5 binin üzerinde başvuru yapıldı ve adayların değerlendirme sürecine geçildi.

Seçilen adaylar için 20 ay boyunca devam edecek program kapsamında, 4 farklı departmanda rotasyon imkanı sunulacak. Toyota Way ilkeleri ve çalışma prensiplerinin öğretileceği programda, sadece Future Leaders ekibine özel eğitim ve gelişim programları yer alacak. Bununla birlikte Toyota Türkiye yöneticilerinden mentorluk alacak Future Leaders ekibi, program sonunda Toyota’da yetkinliklerine en uygun pozisyonda kariyer yolculuğuna devam edebilecekler.

Bir yeni mezun programı değil tam zamanlı çalışma süreci içeren bir yetenek programı olarak öne çıkan Future Leaders adaylarını Toyota’da gelişim dolu bir yolculuk bekliyor olacak. Programını tamamlayan yeni Toyota Future Leaders katılımcıları için 2025 Ocak ayında, en uygun rollerde çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Sektörde öncü bir uygulama olarak öne çıkan Toyota Future Leaders’ın 2 yılda bir yenilenerek sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toyota Türkiye, bu özel programla birlikte genç yeteneklere şirket kültürünü aktarırken, otomotiv sektörüne de değerli isimler kazandırıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO