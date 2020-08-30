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Ekonomi Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: "ÖTV matrahlarının güncellenmiş olması olumlu"
Ekonomi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: "ÖTV matrahlarının güncellenmiş olması olumlu"

"2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:29:12 -
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: "ÖTV matrahlarının güncellenmiş olması olumlu"

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve Özel Tüketim Vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

Bozkurt, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendirdiğini belirtti.

Bununla birlikte yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini gördüklerini aktaran Bozkurt, "Buradan anladığımız kadarıyla özellikle yerli üretilen araçların desteklenmesi, ithal ve lüks araçların satışlarının azaltılmasının hedeflendiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bozkurt, en başından beri söyledikleri gibi, mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistemdir. Sadece motor hacmi ve matrah fiyatına göre bir otomobilden az veya çok vergi alınması, demode bir uygulama olarak kalmıştır. Gelişen teknolojileri takip eden, yeni bir vergi sistemiyle, devletin vergi kaybına yol açmadan ancak vatandaşın da motor hacminden bağımsız olarak daha yeni teknolojilerle donatılmış olan araçlara ulaşabilmesini destekleyecek bir vergi sisteminin vakit kaybetmeden oluşturulması gerekmektedir."

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