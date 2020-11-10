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Ekonomi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür
Ekonomi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo: - "Şirketimizde uzun yıllar boyunca emekleriyle gücümüze güç katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dolu yıllar diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:43:53 -
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den emektar çalışanlarına teşekkür

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, düzenlediği hizmet yılı ödül töreni ile 5, 15, 20 ve 25'inci yıllarını tamamlayan 445 çalışanına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışan memnuniyetini temel önceliklerinden biri olarak görüyor. Şirkette, 2020 yılı itibarıyla 222 çalışan 5 yılını, 130 çalışan ise 15 yılını tamamladı.

20 yılı tamamlayan 15 çalışan ve 25 yılını tamamlayan 78 çalışan için icra komitesinin de katılımıyla 2 ayrı tören düzenlendi. Sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleşen törende, sembolik olarak 1 çalışana plaket verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak tüm çalışanlarımızın çalışma disiplinleri ve şirket bağlılıklarıyla gurur duyuyoruz. Ulaştığımız her başarıda tüm çalışanlarımızın katkıları var. Şirketimizde uzun yıllar boyunca emekleriyle gücümüze güç katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dolu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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