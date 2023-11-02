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Otomotiv Toyota net kâr hedefini 2.58 trilyon yenden 3.95 trilyon yene yükseltti
Otomotiv

Toyota net kâr hedefini 2.58 trilyon yenden 3.95 trilyon yene yükseltti

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:00:00 -
Toyota net kâr hedefini 2.58 trilyon yenden 3.95 trilyon yene yükseltti

Toyota Motor, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılı kapsamlı net kâr beklentisini yukarı yönlü revize etti

Toyota, Kovid-19 salgını sonrası araç satışlarının güç kazanması ve Japon yeninin döviz karşısındaki değer kaybının etkisini hissediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılına ilişkin kapsamlı net kâr beklentisi yukarıya çekildi. Japon firma, net kâr hedefini, daha önce duyurduğu 2,58 trilyon yenden 3,95 trilyon yene yükseltti.

Toyota, mali yıl satış gelirleri hedefini de daha önce duyurduğu 38 trilyon yenden 43 trilyon yene çıkardı.

Daha önce açıklanan 3 trilyon yenlik işletme kâr hedefi ise firma tarihinin en yüksek düzeyine çekilerek 4,5 trilyon yene yükseltildi.

Toyota, Kovid-19 sonrası satışların güç kazanması ve yenin döviz karşısındaki değer kaybının, yeni hedeflere fayda sağlamasını bekliyor.
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