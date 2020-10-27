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Ekonomi Toyota, "dünyanın en değerli otomotiv markası" olarak 16 yıldır zirvede
Ekonomi

Toyota, "dünyanın en değerli otomotiv markası" olarak 16 yıldır zirvede

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:00:15 -
Toyota, "dünyanın en değerli otomotiv markası" olarak 16 yıldır zirvede

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyanın en saygın marka değerlendirme kuruluşlarından biri olan Interbrand tarafından gerçekleştirilen "2020 Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında, 51 milyar 595 milyon dolarlık marka değeriyle bir kez daha en değerli otomotiv markası olmayı başardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2004 yılından bu yana sektöründe 1'inci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıldaki yerini sağlamlaştırarak 7'nciliğini devam ettirdi.

Tüm dünyada her türlü ihtiyaca cevap verecek farklı araçlar üreten Toyota, düşük karbonlu bir topluma katkı sağlamak amacıyla çevreci otomobiller geliştirmek için de büyük adımlar atıyor. Bugün 16,5 milyona yaklaşan satış adediyle hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçları da sunarak sektöründeki bu başarısını taçlandırıyor.

Ayrıca, dünyanın geleceğine yön verecek olan ve toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olan "mobilite" çözümleriyle 7'den 77'ye herkesin özgürce hareket etmesini ve hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de "Start Your Impossible" hareketini başlattığını geçen günlerde duyurdu.

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