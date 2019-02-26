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Toyota, Cenevre'de Corolla'nın iki yeni versiyonunu tanıtacak

Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Corolla'nın Corolla GR Sport ve Corolla Trek versiyonlarını dünya lansmanıyla tanıtacak

26 Şubat 2019 Salı 17:24
Toyota, Cenevre'de Corolla'nın iki yeni versiyonunu tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Corolla'nın iki yeni versiyonunu ilk kez beğenilere sunacak.

Toyota'nın açıklamasına göre, şirket, Corolla GR Sport ve Corolla Trek versiyonlarıyla ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni Corolla GR Sport, fuarda yapılacak dünya lansmanıyla birlikte Yaris GR Sport'tan sonra Toyota'nın Avrupa'daki GR Sport ürün gamına katılacak ikinci model olacak.

Toyota, Cenevre’de ayrıca GR Supra, GR Supra GT4 konsepti, AWD-i teknolojisine sahip Prius ve yeni Aygo'nun iki özel versiyonunu da sergileyecek.

Hatchback ve Touring Sports modellerinde kendi kendini şarj eden 1.8 veya 2.0 hibrit motorlarla sunulacak yeni Corolla GR Sport'ta kendine has tasarım detayları öne çıkıyor. Koyu krom siyah yeni ön panjur, farklı tasarıma sahip yan eşikler ve arka difüzör yeni modelin performansının altını çiziyor. Bu versiyonda aynı zamanda özel olarak tasarlanan 18 inç alaşım jantlar, arka koyu camlar, sis lambaları, LED farlar ve iki tonlu renge sahip dinamik gri renk de yer alıyor.

Corolla GR Sport'un kabininde de modele özgü detaylar dikkat çekiyor. Deri parçalara sahip siyah kumaş spor koltuklar ve opsiyonel olarak deri döşemeler tercih edilebiliyor. Direksiyon ve vites kolunda siyah ve kırmızı dikişler sportif tasarımı daha da ileriye taşıyor.


- Macera tutkunları için Corolla Trek

Toyota'nın Cenevre'de tanıtacağı diğer model ise, aktif yaşam tarzı ve outdoor maceralardan hoşlananlara hitap ediyor. Yeni Corolla Trek versiyonu, Touring Sports modellerinde 1.8 veya 2.0 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alacak.

Avrupa C segmentinde, crossover tarzı araçlara artan ilgiyi yansıtacak olan Corolla Trek, Trek bisikletleri ve Toyota arasındaki iş birliğinin bir ürünü olarak öne çıkacak. Bu birliktelik, iki markanın tamamlayıcı mobilite çözümlerini sunarken çevreye verdiği benzer değeri ortaya koymasını da sağlayacak.

Aktif yaşam tarzına sahip aileleri hedefleyen Corolla Trek, standart modele göre 20 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip. Farklı crossover tarzını önde ve arkadaki alt korumalar, özel 17 inç alaşım jantlar, arka koyu camlar, sis lambaları ve LED farlarla ortaya koyacak. Corolla Trek'in kabininde ise, 7 inç TFT bilgi-eğlence ekranı, modele özgü iki tonlu koltuklar ve ahşap dekoratif kaplamalar yer alacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:24
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