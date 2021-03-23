Toyota A segmenti için geliştirdiği ‘Aygo X prologue’u sergiledi

Toyota’nın Avrupa’daki tasarım stüdyosu ED tarafından segmentin geleceğini şekillendirmek üzere tasarlanan “Aygo X prologue”, A segmenti kullanıcıları için daha cesur ve etkileyici bir tarzla dikkati çekecek. Günümüzün ihtiyaçlarına ve A segmenti kullanıcılarının beklentilerine göre şekillendirilen Aygo X prologue, “giriş seviyesi” olarak adlandırılan araçların da etkileyici bir tasarıma sahip olabileceğini kanıtlamayı amaçlıyor. Aygo X prologue, öne çıkan tasarımını çift renkli gövdeyle birleştirerek aracın her zaman harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Toyota, bu yeni tasarım vizyonuyla A segmentine nasıl renk katılabileceğini de gözler önüne sermeyi hedefliyor.