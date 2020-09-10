Toy, makam aracını sattı! Sendika ağalarına örnek olacak davranış

Toy, “İşçimin, üyemin binemediği arabaya ben onların Genel Başkanı olarak binmem” diyerek, sendikanın kendisine tahsis ettiği makam aracını sattı, elde edilen gelirin üyelerin hak arama ve örgütlenme mücadelesi için kullanılacağını açıkladı.

“Her zaman emekten yana olduk!”

Bir işçi babanın alın teriyle büyüdüğünü ve kendisinin de bir işçi olduğunu vurgulayan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, “Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası kurulduğu 1961 yılından beri hep işçinin alın terinden, emeğinden ve hak mücadelesinden yana olmuştur. Biz bu güne kadar hep alın terinden, emekten yana olduk. Sendikamıza üye olan, aidat veren işçimiz zor şartlarda evine iki lokma ekmek götürürken, ben burada o işçiden fazla para alamazdım. Bu benim inanç dünyama da aykırı, yaşam tarzıma da. Sattığımız araçtan gelen parayı da işçimizin örgütlenmesinde ve işçilerimizin haklarının alınması yönündeki faaliyetlerde kullanacağız. İşçilerimiz hangi şartlarda yaşıyorsa biz de o şartlarda yaşayarak onlar için hizmet edeceğiz” mesajını verdi.