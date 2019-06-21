Tövbe duası nedir? Tövbe duası nasıl yapılır? Peygamberimizin öğütleri neler?

Doğmak haktır, yaşamak haktır, kader ve kaza haktır. Ölüm haktır. Kıyamet haktır. Yeniden diriliş haktır. Mizan haktır, cennet ve cehennem de haktır. O vakit kul, doğumdan ölüme kadar ölümden yeniden diriliş ve hesaba kadar her şey hak olduğuna inanıyorsa bu uğurda Allah’ın rızasını kazanmak için çaba sarf etmeli. İnsanoğlu zerre miktarı kötülüğün ve zerre miktarı iyiliğin hesabını vereceğini unutmamalı. Peki Tövbe duası nedir? Tövbe duası nasıl yapılır? Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Peygamberimizin öğütleri neler? Kıyamet günü en çok azabı kimler çeker?

RASULÜLLAH S.A. efendimiz şöyle buyurdu.

Siz ancak beş şeyden beş şeye çağıran ilim sahipleri ile oturunuz.

1. Maddi hırstan zühde

2. Riyadan ihlâsa

3. Kibirden tevazuya

4. Yağcılıktan açık sözlü nasihatci olmaya

5. Cehaletten ilme.

RASULÜLLAH S.A. efendimiz ALLAH-U TAALA nın şöyle buyurduğunu bildirdi.

Ey adem oğlu ben hayırlı ortağım. Bir kimse amelinde benden başkasını ortak eder ise o benim için olmaz bana ortak için olur. Halbuki ben ancak rızam için yapılan ameli isterim.

Ey âdem oğlu ben kısmet verenin hayırlısıyım. Ameline gelecek kısmeti benden başka kimin için işlediysen ondan bekle. Zira senin ücretini vermek kim için amel işlediysen ona düşer.

RASULÜLLAH S.A. efendimiz şöyle buyurdu.

Bu ümmet dinde yükseklik dünyada üstünlük yer tutmak müjdesini almıştır. Amma ahiret amelini dünya için işlemedikleri takdirde.

Bir kimse ahiret amelini dünya için işler ise onun bu ameli kabul edilmez. Ahirette dahi onun bir nasibi yoktur.

ALLAH-U TAALA dünyayı ahiret niyetine göre verir. Amma ahireti dünya niyeti üzerine vermez.

Enes b. Malik r.a. RASULÜLLAH S.A. efendimiz şöyle buyurduğunu bildirdi.

Miraç gecesi bir takım kimselere uğradım. Onların dudakları ateşten makasla kesiliyordu.

Bu durumu cebraile sordum bunlar kimlerdir ? Dedim.

Bana şöyle dedi.

Bunlar senin ümmetinden hatipler olup söyledikleri şeyi yapmazlardı. iyiliği söylerlerdi kötülüğü de yaparlardı insanlara iyiliği söylerlerdi ama kendilerini unuturlar dı.

Bir başka hadiste RASULÜLLAH S.A. efendimiz şöyle buyurdu.

Ümmetim için en çok korktuğum dili söz etmesini bilen iki yüzlü munafiklardır.

Nefsimi kudret elinde tutan ALLAHA yemin ederim ki başınıza yalancı emirler fâcir vezirler hain yardımcılar zalim idareciler fasık hafızlar cahil abidler geçmedikçe kıyamet kopmaz.

ALLAH-U TAALA onların üzerine çok zulmet gönderir.

Adıy b. hatem r.a. RASULÜLLAH S.A. efendimiz şöyle buyurduğunu bildirdi.

Kıyamet günü en büyük azaba uğratılan bir takım kimseler gelir.

ALLAH-U TAALA onlara şöyle buyurur.

Siz yalnız kaldığınız zaman büyük günahları işlemek suret-i ile bana karşı çıktınız. insanların arasına çıktığınız zaman da sus pus olup iyi görünmeye çalıştınız. insanlardan çekinir oldunuz amma benden çekinmediniz insanları büyük bildiniz ama beni büyük bilmediniz.

İzzetim hakkı için size azabı tattıracağım.

Usame b. zeyd r.a. RASULÜLLAH S.A. efendimiz şöyle buyurduğunu bildirdi.

Bor kimse cehenneme atılır hemde bağırsakları dışarı çıkmış vaziyette

O kimse ateşin içinde bu hali ile bir değirmen taşı gibi döner durur.

Orada kendisine sorarlar azap melekleri.

Sen hiç iyiliği emretmedin mi? Kötülükten kimseyi çekindirmedin mi ?

Şu cevabı verir.

iyiliği emrederdim ama kemdim yapmazdım kötülüğü de yasak ederdim ama onu da kemdim yapardım hiç çekinmezdim.

Tövbe duası nasıl yapılır?

“Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım.”

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Tövbe İstiğfar Duası Anlamı: Mağfiretini talep ediyorum Allâh’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm!

(Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

Kul, “Estağfirullah” sözü ile hatasının farkında olarak, Cenâb-ı Hak’tan hiçlik duygusu içinde bağışlanmayı isterken, yine Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den nakledilen “Seyyidü’l-İstiğfâr” sözleri ile de Rabbine, yeniden bir kulluk sözü verir. Diğer bir ifadeyle “Elest bezmi”ndeki ahdini tazelemiş olur.