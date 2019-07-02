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Tottenham'dan dudak uçuklatan transfer

İngiliz takımlarında Tottenham, Fransız oyuncu Tanguy Ndombele'yi 54 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

02 Temmuz 2019 Salı 23:05
Tottenham'dan dudak uçuklatan transfer

İngiliz kulübü Tottenham Hotspur'dan yapılan açıklamada, Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Lyon2da 48 maça çıktı

İngiliz basını, Ndombele'nin transferi için başkent temsilcisinin kasasından çıkan 54 milyon sterlinin kulüp rekoru olduğunu yazdı. Rekor, iki yıl önce 42 milyon sterline Ajax'tan alınan Davinson Sanchez'e aitti. Fransa Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Ndombele, geçen sezon OlympiqueLyon ile tüm kulvarlarda 48 maçta şans buldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 23:05
  1. Olympique Lyon
  2. Lyon
  3. Ndombele
  4. Tottenham Hotspur
  5. Tottenham

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