Tottenham'da Dele Alli sakatlandı



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız oyuncularından Dele Alli, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Fulham ile oynanan son lig maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun dizinde çekme saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Açıklamada, Alli'nin en erken mart ayı başlarında yeniden antrenmanlara çıkabileceği vurgulandı. Tottenham'da Dele Alli'nin yanı sıra Harry Kane, Moussa Sissoko, Lucas Moura ve Victor Wanyama'nın da sakatlıkları devam ediyor.



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