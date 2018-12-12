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Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool, adlarını son 16 turuna yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool, adlarını son 16 turuna yazdırdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.

Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.

Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.

Inter ile PSV arasındaki grubun diğer karşılaşması da 1-1 tamamlandı. Interli Icardi, PSV'li Lozano'nun 13. dakikadaki golüne 73. dakikada cevap verdi.

Bu sonuçla aynı puan ve averaja sahip takımlardan Tottenham, ikili averajla Inter'in önünde son 16 turuna çıktı.

- Son haftaya lider giren Napoli gruptan çıkamadı

Kızılyıldız deplasmanından 4-1 galip ayrılan Paris Saint-Germain (PSG), heyecanın son haftaya kadar sürdüğü C grubunu lider bitirdi. PSG'nin golleri, Cavani, Neymar, Marquinhos ve Mbappe'den geldi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Napoli karşılaşmasını, Salah'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Böylece PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya lider giren Napoli ise gruptan çıkamadı.

A grubunda son 16 turuna kalması kesinleşen takımlardan Borussia Dortmund, liderliği, Atletico Madrid ise 2'nciliği aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

TakımlarOGBMAYAvP
Borussia Dortmund6411102813
Atletico Madrid641196313
Club Brugge61326516
Monaco6015214-121

 

B Grubu:

Inter (İtalya) - PSV (Hollanda): 1-1

Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere): 1-1

TakımlarOGBMAYAvP
Barcelona6420145914
Tottenham6222910-18
Inter622267-18
PSV6024613-72

 

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-0

TakımlarOGBMAYAvP
Paris Saint-Germain6321179811
Liverpool63039729
Napoli62317529
Kızılyıldız6114517-124

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
  1. Futbol
  2. Liverpool
  3. Paris Saint-Germain
  4. Tottenham
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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