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Spor Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 13.haftasında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Tottenham-Newcastle maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 13:33:00 -
Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Tottenham sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Tottenham bu akşam Newcastle'ı konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Totenham-Newcastle United muhtemel 11’ler

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Perisic, Kane, Son

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Wilson, Murphy

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