Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 13.haftasında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Tottenham-Newcastle maçı şifreli kanalda mı?
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Tottenham sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Tottenham bu akşam Newcastle'ı konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Totenham-Newcastle United muhtemel 11’ler
Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Perisic, Kane, Son
Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Wilson, Murphy